15 Jahre nach Gründung

Twitter-Chef Jack Dorsey tritt zurück

29.11.2021, 16:54 Uhr | mak, t-online

Aus für Jack Dorsey an der Spitze des Kurznachrichtendienstes Twitter: Der Konzern-Co-Gründer und Vorstandschef will seinen Posten aufgeben. Der Nachfolger steht schon fest.

Der Mitgründer und Chef des Kurznachrichtendienstes Twitter , Jack Dorsey, tritt zurück, wie das Unternehmen mitteilte. Zuvor hatte der US-Wirtschaftssender CNBC berichtet. Sein Nachfolger soll der bisherige Techvorstand Parag Agrawal werden.

Die Aktie des Konzerns legte nach Veröffentlichung der Nachricht deutlich zu, zeitweise um mehr als 12 Prozent. An der New Yorker Technologiebörse Nasdaq wurde der Handel mit der Twitter-Aktie angesichts "anstehender Nachrichten" vorübergehend ausgesetzt.

Dorsey hatte Twitter im Jahr 2006 mitgegründet. Er ist zudem Gründer und Chef des US-Bezahldienstes Square. Im März 2021 versteigerte er die Rechte am ersten Tweet vom März 2006: "Just setting up my twttr".

"Ich habe entschieden, Twitter zu verlassen, weil ich glaube, das Unternehmen ist bereit, ohne seine Gründer voranzukommen", sagte Dorsey laut Mitteilung. Sein Vertrauen in Agrawal sei groß, so Dorsey. Es sei nun Agrawals Zeit gekommen, das Unternehmen zu managen.

Zuletzt hatte sich der Unternehmer mit Kritik des Hedgefonds-Milliardärs Paul Singer konfrontiert gesehen, der infrage stellte, ob Dorsey beide Unternehmen führen sollte. In der Vergangenheit hatte Dorsey bereits ein Mal die Twitter-Leitung abgegeben, bevor er 2015 an die Unternehmensspitze zurückkehrte.



Das Magazin "Forbes" schätzt sein Vermögen auf 11,8 Milliarden US-Dollar (rund 10,4 Milliarden Euro). Noch am Sonntag twitterte Dorsey nur kurz "I love twitter", "Ich liebe Twitter".