Ifo-Geschäftsklima

Konjunktur: Corona drückt deutsche Wirtschaft auf Tiefstand

17.12.2021, 12:03 Uhr | dpa

Eine Baustelle in Berlin-Mitte (Symolbild): Besonders im Bausektor ist die wirtschaftliche Stimmung schlecht. (Quelle: Christoph Soeder/dpa)

Die Pandemielage setzt der Wirtschaft stark zu. Das zeigen die Ergebnisse des Ifo-Geschäftsklimas. Demnach befindet sich die wirtschaftliche Entwicklung im Land auf dem tiefsten Stand seit zehn Monaten.

Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im Dezember erneut verschlechtert. Das Ifo-Geschäftsklima, Deutschlands wichtigstes Konjunkturbarometer, fiel gegenüber dem Vormonat um 1,9 Punkte auf 94,7 Zähler, wie das Ifo-Institut am Freitag in München mitteilte.



Nach dem sechsten Rückgang in Folge notiert der Indikator auf dem tiefsten Stand seit Februar. Analysten hatten im Schnitt mit einem moderateren Rückgang auf 95,3 Punkte gerechnet.

Der Bausektor ist besonders stark betroffen



"Die verschärfte Pandemielage trifft konsumnahe Dienstleister und Einzelhandel hart", kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest. Entsprechend trübte sich das Geschäftsklima im Dienstleistungssektor und im Handel deutlich ein.

In der Industrie verbesserte sich die Stimmung etwas, am Bau verschlechterte sie sich jedoch. Die befragten Unternehmen bewerteten sowohl die aktuelle Geschäftslage als auch die Aussichten ungünstiger.