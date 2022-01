Für einen Tag

Beschäftigte der Heineken-Brauerei streiken erstmals seit Jahrzehnten

14.01.2022, 18:28 Uhr | AFP

Mitarbeiter der niederländischen Heineken-Brauerei fordern unter anderem höhere Löhne. Dafür legten sie für einen Tag die Arbeit nieder. Das Besondere: Es war der erste Streik seit fast 30 Jahren.

Beim Brauereikonzern Heineken in den Niederlanden sind erstmals seit Jahrzehnten Beschäftigte in den Streik getreten. In zwei Brauereien in den Städten Den Bosch und Zouterwoude legten am Freitag insgesamt 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für einen Tag die Arbeit nieder, wie niederländische Medien berichteten. Heineken stoppte die Produktion in den beiden Brauereien.

Bei den Verhandlungen über höhere Löhne hatte es zuvor keine Einigung gegeben. Der Sprecher des niederländischen Gewerkschaftsbundes FNV, Niels Suijker, sagte AFP, die Forderung der Arbeitnehmer liege noch unter der Inflationsrate. Heineken bot demnach ein Plus von 3,5 Prozent an. Die Teuerung in den Niederlanden erreichte im Dezember 5,7 Prozent.

Die Gewerkschaft fordert zudem eine bessere Altersvorsorge sowie die Entfristung von Stellen. Ein Vertreter der Heineken-Geschäftsführung sagte dem Sender NOS, das Unternehmen wolle gern weiterverhandeln. Der Streik sei "vorschnell".

Letzter Streik ist fast 30 Jahre her

Der Konzernvertreter versicherte, die Versorgung der Supermärkte mit Bier sei nicht gefährdet. Die Lager seien gut gefüllt. Bars und Restaurants in den Niederlanden sind derzeit wegen der Corona-Pandemie geschlossen.

Heineken ist der zweitgrößte Brauereikonzern der Welt. Zuletzt war in dem Unternehmen in den Niederlanden 1994 gestreikt worden. Damals hatten Beschäftigte tagelang die Fabriktore besetzt und das Land in Sorge versetzt, zum Geburtstag von Königin Beatrix könnte das Bier knapp werden.