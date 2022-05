Japanischer Elektronikhersteller Onkyo ist insolvent

Bereits im August hatte das Unternehmen seine Börsennotierung in Japan verloren. Kurz darauf spaltete Onkyo sich auf. Das Kerngeschäft mit Audiogeräten wie etwa Stereoanlagen verkaufte das Unternehmen an den japanischen Konkurrenten Sharp sowie an den US-Konzern Voxx International. Die Kopfhörersparte verkaufte Onkyo ebenfalls im September an einen Investmentfonds.