Teuerung in Deutschland Preissteigerungen bei Lebensmitteln: "Das Schlimmste kommt erst noch" Von dpa , mak Aktualisiert am 29.05.2022 - 16:14 Uhr Lesedauer: 3 Min. Eine Frau geht mit ihrem Einkaufswagen durch einen Supermarkt (Symbolbild): Die Menschen in Deutschland m├╝ssen f├╝r Lebensmittel in den n├Ąchsten Monaten wahrscheinlich noch einmal deutlich mehr bezahlen. (Quelle: Sven Hoppe/dpa-bilder)

Die Preise f├╝r Lebensmittel sind in den vergangenen Wochen deutlich gestiegen ÔÇô und eine Entspannung ist nicht in Sicht. Eine neue Studie kommt zu dem Schluss, dass es bald f├╝r die Deutschen noch teurer werden k├Ânnte.

Die Menschen in Deutschland m├╝ssen f├╝r Lebensmittel in den n├Ąchsten Monaten wahrscheinlich noch einmal deutlich mehr bezahlen. "In Deutschland d├╝rften die Preise im Lebensmitteleinzelhandel 2022 um mehr als 10 Prozent anziehen", fasste der Handelsexperte Aur├ęlien Duthoit vom Kreditversicherer Allianz Trade das Ergebnis einer aktuellen Studie zusammen. Umgerechnet entspreche das durchschnittlich 250 Euro Mehrkosten im Jahr pro Kopf.

Trotz der j├╝ngsten Preissteigerungen seien die Preise im Lebensmitteleinzelhandel weit davon entfernt, den tats├Ąchlichen Preisanstieg bei Lebensmitteln in den vergangenen 18 Monaten widerzuspiegeln. "Das Schlimmste kommt auf die Haushalte also erst noch zu", warnte Duthoit.

Die Hersteller von Lebensmitteln und Getr├Ąnken haben ihre Preise in Deutschland der Studie zufolge seit Anfang 2021 um durchschnittlich 16,6 Prozent angehoben. Am st├Ąrksten waren die Aufschl├Ąge bei Produkten des t├Ąglichen Bedarfs, darunter ├ľle und Fette (plus 53 Prozent), Mehle (plus 28 Prozent) und Nudeln (plus 19 Prozent) ÔÇô vor allem getrieben durch die russische Invasion in der Ukraine.

"Lebensmittelhandel unter Druck"

Im Gegensatz seien die Preise im Lebensmitteleinzelhandel nur um vergleichsweise bescheidene 6 Prozent angestiegen, hei├čt es in der Studie. Dabei entfielen im Lebensmitteleinzelhandel 75 Prozent der Gesamtkosten auf den Einkauf. Hier bestehe also noch Nachholbedarf. "Die Vergangenheit hat gezeigt, dass sich Einzelhandelspreise im Gro├čen und Ganzen an die Erzeugerpreise anpassen, wenn auch mit einer gewissen Verz├Âgerung", sagt Duthoit.