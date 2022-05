Und fast ein Viertel der Befragten habe aufgrund der gegenw├Ąrtigen Situation das Konto ├╝berzogen. Fast zwei Drittel (62 Prozent) blickten "eher sorgenvoll" oder sogar mit "sehr gro├čer Angst" in die Zukunft, hei├čt es in dem Bericht weiter. F├╝r die Umfrage hat die Schufa im Mai eine repr├Ąsentative Bev├Âlkerungsgruppe von 1.000 Menschen befragt.

Ministerium will Schuldnerberatungen st├Ąrken

Auch in der Politik sieht man das Problem. Es sei zu bef├╝rchten, dass "die ├ťberschuldungsrisiken insbesondere f├╝r einkommensschw├Ąchere Haushalte zunehmen", zitiert die "Welt am Sonntag" eine Sprecherin des Verbraucherschutzministeriums.

Kostenlose Schufa-Auskunft ÔÇô so kommen Sie gratis an Ihre Daten

Die Bundesbeh├Ârde unter Chefin Steffi Lemke (Gr├╝ne) will in diesem Zusammenhang die Schuldner- und Insolvenzberatung st├Ąrken. Daf├╝r wolle man voraussichtlich eine Million Euro j├Ąhrlich in die Hand nehmen, wie das Ministerium der "Welt am Sonntag" mitteilte. Es liefen bereits Gespr├Ąche mit anderen Ressorts und den Interessenvertretungen der Schuldnerberatung, um F├Ârderprojekte vorzubereiten.