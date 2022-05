Kartenzahlung: Probleme können sich noch Tage hinziehen

Verifone teilte mit, ein Update entwickelt zu haben. Man arbeite mit Hochdruck mit Kunden und Partnern an der Bereitstellung dieser L√∂sung f√ľr die betroffenen Terminals. "Wir m√∂chten betonen, dass das Problem nicht mit dem Ablauf eines Zertifikats oder einer Sicherheitsl√ľcke zusammenh√§ngt und keine Sicherheitsbedrohung darstellt", hie√ü es in einer Mitteilung. Vielmehr handele es sich um eine Software-Fehlfunktion. Zuvor hatte es die Vermutung gegeben, dass die Probleme auf ein abgelaufenes Zertifikat zur√ľckgehen k√∂nnten, das die Identit√§t eines Rechners oder eines anderen elektronischen Ger√§ts best√§tigt.

Störungen unterschiedlich

Die St√∂rung sorgt seit Tagen f√ľr √Ąrger im Einzelhandel . Viele Kunden k√∂nnen ihre Eink√§ufe nur mit Bargeld bezahlen. Funktioniert die Girokarte (fr√ľher EC-Karte) nicht, ist auch das Abheben von Bargeld an der Supermarktkasse nicht mehr m√∂glich.

Welche Funktionen genau gestört sind, ist unterschiedlich: So sind bei manchen Terminals nur Girokartenzahlungen nicht möglich. Andere Terminals sind gar nicht mehr nutzbar. Auch kommen Einzelhändler bei der Lösung offenbar unterschiedlich schnell voran. So sagte eine Netto-Sprecherin: "Wir haben das Problem in unseren Filialen weitestgehend gelöst."