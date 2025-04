Scheine behalten ihre Gültigkeit

Haben Sie noch 500-Euro-Scheine zu Hause und möchten ihn direkt in kleinere Stückelungen umtauschen, können Sie das bei allen nationalen Zentralbanken im Euroraum machen. In Deutschland können Sie Ihre Scheine jederzeit bei den deutschlandweit 31 Filialen der Bundesbank einzahlen. Hier finden Sie die Filiale in Ihrer Nähe. Sie erhalten dann den Geldwert in fünf- bis 200-Euro-Scheinen zurück.