Tesla plante eigentlich gro├če Einstellungsoffensive in Deutschland

Damit zeigt sich Musk noch einmal deutlich unnachgiebiger als die Konkurrenz in den USA. Andere gro├če Techkonzerne, die ebenfalls um Talente in der Software-Entwicklung buhlen, waren zuvor in die Kritik geraten, da sie ihre Mitarbeiter perspektivisch drei Tage pro Woche im B├╝ro sehen wollen.