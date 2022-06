Aktualisiert am 07.06.2022 - 16:30 Uhr

Den dritten Monat in Folge konnte die deutsche Industrie weniger AuftrĂ€ge verbuchen als zuvor. Vor allem lukrative GroßauftrĂ€ge fĂŒr Maschinen und Fahrzeuge bleiben aus.

Die deutsche Industrie hat im April ĂŒberraschend den dritten Monat in Folge weniger AuftrĂ€ge an Land gezogen. Die Unternehmen sammelten 2,7 Prozent weniger Bestellungen ein als im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Von Reuters befragte Experten hatten dagegen mit einem kleinen Wachstum von 0,3 Prozent gerechnet.