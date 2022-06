Der Kohlefaserspezialist SGL rechnet für das laufende Jahr mit deutlich höheren Gewinnen. Dafür will das Unternehmen die steigenden Kosten auf seine Kunden umlegen. Anleger reagierten erfreut.

Der Kohlefaserspezialist SGL Carbon schätzt die Aussichten für dieses Jahr dank guter Geschäfte und der Weitergabe von Kosten nicht mehr so trüb ein. Bei Umsatz und operativem Gewinn rechnet sich der Konzern mehr aus als zu Jahresbeginn veranschlagt, wie das Wiesbadener Unternehmen am Dienstag mitteilte. Die Aktie stieg auf den höchsten Stand seit Januar.

Energie- und Transportpreise hatten den im März veröffentlichten Ausblick verdüstert. Die Mehrkosten zumindest zum Teil an Kunden weiterzureichen, peilte das Unternehmen zwar auch damals schon an. Offenbar funktionierte das im Umfeld hoher Teuerung aber besser als gedacht. Die Geschäftsentwicklung sei in allen vier Bereichen gut, und gestiegene Kosten für Rohstoffe, Energie und Transport hätten "weitestgehend erfolgreich" weitergegeben werden können, hieß es nun.