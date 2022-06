Arbeitsministerium: Andere Einkommen nicht berĂŒcksichtigt

Das Bundesarbeitsministerium stellt in seiner Antwort auf die Linken-Anfrage jedoch darauf ab, dass weitere Einkommen in der Statistik nicht berĂŒcksichtigt seien. "Geringe RentenbetrĂ€ge gehen in der Regel mit zusĂ€tzlichen EinkĂŒnften oder Einkommen des Ehepartners einher und sind kein hinreichendes Indiz fĂŒr niedrige Gesamteinkommen", zitiert das "RND" aus der Antwort. So zeige etwa der Alterssicherungsbericht 2020 der Regierung, dass geringe Renten viel hĂ€ufiger in Haushalten mit hohen Einkommen vorzufinden seien.