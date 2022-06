Das Gesamtvermögen der Dollar-MillionÀre in Deutschland stieg den Berechnungen zufolge um 7,4 Prozent auf rund 6,3 Billionen Dollar (rund 6 Billionen Euro). Dazu trugen neben gestiegenen Aktienkursen auch eine höhere Sparquote und der Immobilienboom bei.

Zum Vergleich: Nach Zahlen der Bundesbank belief sich das Geldvermögen der privaten Haushalte in Deutschland insgesamt Ende vergangenen Jahres auf rund 7,61 Billionen Euro . BerĂŒcksichtigt sind dabei Bargeld und Bankeinlagen, Wertpapiere wie Aktien und Fonds sowie AnsprĂŒche gegenĂŒber Versicherungen, nicht jedoch Immobilien.

Deutschland international auf Rang drei

Deutschland zÀhlt Capgemini zufolge weiterhin zu den LÀndern mit den meisten Dollar-MillionÀren. An der Spitze stehen die USA (7,46 Millionen), gefolgt von Japan (3,65 Millionen). China folgt hinter Deutschland auf Rang vier mit 1,54 Millionen vermögenden Privatleuten. "Es ist eine Frage der Zeit, wann China an Deutschland vorbeizieht", vermutet Meyer. Insgesamt konzentrieren sich 63,6 Prozent aller Dollar-MillionÀre weltweit in diesen vier LÀndern.