Aktualisiert am 16.06.2022 - 11:19 Uhr

Aktualisiert am 16.06.2022 - 11:19 Uhr Lesedauer: 2 Min.

M├╝ller-Molkerei will Landliebe ├╝bernehmen

Der Molkereiriese Theo M├╝ller will Landliebe und weitere Marken sowie drei Milchverarbeitungswerke in Deutschland vom Konkurrenten FrieslandCampina ├╝bernehmen. Die niederl├Ąndische Molkereigenossenschaft gab am Mittwoch eine Vereinbarung mit der Unternehmensgruppe Theo M├╝ller ├╝ber den Verkauf eines Gro├čteils ihres deutschen Verbrauchergesch├Ąfts bekannt.