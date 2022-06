Leonardo Del Vecchio ist tot (✝87): Zweitreichster Mensch Italiens und Luxusmodeschöpfer

Leonardo Del Vecchio, GrĂŒnder des Brillenkonzerns Luxottica und grĂ¶ĂŸter EinzelaktionĂ€r von EssilorLuxottica, ist tot. Der MultimilliardĂ€r ist im Alter von 87 Jahren an den Folgen einer LungenentzĂŒndung gestorben, wie der Konzern am Montag mitteilte.

Del Vecchio, geboren im Jahr 1935 und aus armer Familie, wurde in ein Waisenhaus gegeben und begann mit 14 Jahren zu arbeiten. Er startete als Arbeiter in einem kleinen Brillenwerk. 1961 grĂŒndete er seine eigene Firma Luxottica, die zunĂ€chst Teile und Zubehör fĂŒr Optikhersteller produzierte. 1971 prĂ€sentierte Luxottica die ersten eigenen Brillenmodelle, 1974 begann die Belieferung des Einzelhandels.

Bis zuletzt im Verwaltungsrat

1990 war Luxottica schon so erfolgreich, dass das Unternehmen an die Börse in New York ging. Del Vecchio schloss Lizenzvereinbarungen mit wichtigen ModehĂ€usern wie Chanel, Prada oder Versace und kaufte die Marke Ray-Ban. 2017 fusionierte Luxottica mit dem französischen BrillenglĂ€serhersteller Essilor. Bis zuletzt saß Del Vecchio im Verwaltungsrat seines Unternehmens.