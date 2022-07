Aktualisiert am 05.07.2022 - 14:50 Uhr

Aktualisiert am 05.07.2022 - 14:50 Uhr

Der Händler gebe damit sinkende Einkaufspreise an die Kundinnen und Kunden weiter, sagte ein Unternehmenssprecher im Namen von Aldi Nord und Aldi Süd in Essen. Damit leisteten die Märkte einen Beitrag zur Abschwächung der Inflation , hieß es.

Die Preissenkungen machen sich im Portemonnaie durchaus bemerkbar: Der Preis fĂĽr 500 Gramm gemischtes Hackfleisch sank von 4,59 Euro auf 3,99 Euro. Bratwurst vom Schwein in der 400-Gramm-Packung verbilligte sich von 3,49 auf 2,99 Euro. Der Preis fĂĽr ein Kilo Rindersteaks sank von 27,99 Euro auf 24,99 Euro. Doch woran liegt das genau?

Überkapazitäten in Deutschland

Noch in den ersten fünf Monaten des Jahres waren die Fleischpreise deutlich stärker gestiegen als die Verbraucherpreise insgesamt ( t-online berichtete ). Im Mai betrug die Teuerung für Fleisch und Fleischwaren im Vorjahresvergleich 16,5 Prozent. Im Kontrast dazu sind die Preise für sämtliche Lebensmittel in diesem Zeitraum um 11,1 Prozent gestiegen.

"Nachdem es Anfang des Jahres zunächst einen deutlichen Anstieg am Markt gab, sehen wir aktuell wieder sinkende Basispreise insbesondere bei Schwein", berichtete Aldi. Das liege nicht zuletzt an den nach wie vor hohen Überkapazitäten in Deutschland. Das heißt, es ist aktuell deutlich mehr Fleisch auf dem Markt, als gegessen werden kann.