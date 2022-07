Energie sparen: Vonovia senkt nachts die Heizungstemperatur für Mieter

Deutschlands größter Vermieter Vonovia will seinen Mietern künftig in der Nacht die Heizungstemperatur absenken. "Wir leisten einen Beitrag zur Erdgaseinsparung durch optimierten Betrieb unserer Anlagen. Um möglichst viel Gas in unseren Beständen einzusparen, führen wir eine Nachtabsenkung der Heizungstemperatur bei den Gas-Zentralheizungen ein", teilt eine Unternehmenssprecherin auf t-online-Anfrage mit. Zuvor hatte "Bild" berichtet.

Wasserversorgung nicht betroffen

Die Maßnahme soll dem Energiesparen dienen. In einem Schreiben an die Mieter heißt es: "So senken wir nicht nur den CO2-Ausstoß und entlasten die Umwelt. Sondern wir sparen bis zu rund 6-8% des Heizaufwands in Ihrem Haus. Wir erreichen also eine direkte Einsparung Ihrer Heizkosten."