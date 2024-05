Abteilungen im Grundbuch

Das Grundbuch wird in mehrere Abteilungen gegliedert. In Abteilung I stehen die Eigentümer. In Abteilung II werden Lasten und Beschränkungen eingetragen. Hier sind beispielsweise Wohnrechte zu finden. In Abteilung III sind Grundschulden beziehungsweisen Hypotheken vermerkt. Hier finden Sie zum Beispiel auch die Schulden im Rahmen von Krediten, die Sie für den Erwerb der Immobilie aufgenommen haben.