Ein Pfändungsschutzkonto schützt das Guthaben in Höhe des individuellen Freibetrags. Hierauf kommt es an, wenn Ihr Konto überschritten ist.

Für Besitzer eines P-Kontos ist das Auskehrungskonto von Bedeutung. Dort landet Geld, das über dem Freibetrag liegt und nicht genutzt wurde. Erfahren Sie hier, wann es an den Gläubiger fließt.

Freibetrag beim P-Konto überschritten – das passiert jetzt

Beispiel: Frau A hat einen Pfändungsfreibetrag von 1.402,28 Euro. Im Februar hat sie Einkünfte in Höhe von 1.600,24 Euro. Sie überschreitet ihr P-Konto um 197,96 Euro, die auf das Auskehrungskonto transferiert werden. Zum Monatswechsel im März wird dieses Geld in Form von Guthaben wieder gutgeschrieben. Für den Monat März darf Frau A jetzt nur noch 1.204,32 Euro Einkommen haben, sonst überschreitet sie den Freibetrag des P-Kontos erneut.

Die Auskehrung an den Gläubiger erfolgt erst im dritten Monat. Denn: Die Beträge auf dem Auskehrungskonto werden in erster Linie dazu genutzt, Einkommensschwankungen auszugleichen. Überschreitet der Geldeingang den Freibetrag beim P-Konto erneut, darf die Bank an den Gläubiger auskehren.