Wenn Sie Ihre Girokarte nicht mehr finden, sollten Sie sie sofort sperren lassen – ein Anruf genügt. Doch was, wenn sie wieder auftaucht? Können Sie die Karte entsperren lassen?

Wenn Sie Ihre EC-Karte, Girocard oder Kreditkarte möglicherweise verloren haben oder sie nicht auffindbar ist, dann sollten Sie schnell handeln, und sie sperren lassen. Verwenden Sie in Deutschland den Sperr-Notruf 116 116. Falls Sie sich im Ausland befinden, wählen Sie +49 116 116. Weitere Informationen finden Sie online unter www.sperr-notruf.de und www.kartensicherheit.de.

Sollte Ihr Kartenanbieter aus Deutschland sich dem Sperr-Notruf nicht angeschlossen haben, können Sie Sperrungen unter diesen Rufnummern veranlassen:

Mastercard: 0800 071 3542

Visa-Card: 0800 811 8440

American Express: 069 9797 1000

Diners Club: 069 900 150 135 oder 069 900 150 136

Karte wiedergefunden?

Haben Sie Ihre verloren geglaubte Karte wiedergefunden und die Sperrung bereits veranlasst, können Sie sie unter Umständen wieder entsperren. Allerdings ist Eile geboten. Und es geht nur, wenn die Bank diese Möglichkeit auch anbietet.

Wenden Sie sich schnellstmöglich an Ihre Hausbank , von der Sie die Karte erhalten haben.

, von der Sie die Karte erhalten haben. Kontaktmöglichkeiten finden Sie entweder auf der Homepage des Instituts oder in Ihren Vertragsunterlagen.

finden Sie entweder auf der Homepage des Instituts oder in Ihren Vertragsunterlagen. Wenn Sie Kunde einer Filialbank sind, können Sie sich auch direkt an einen Mitarbeiter vor Ort wenden.

Sind Sie zu spät und Ihr Finanzinstitut hat sich bereits um Ersatz gekümmert, ist eine Entsperrung der alten Girocard nicht mehr möglich. Dann bekommen Sie eine neue Karte mit einer neuen PIN (siehe weiter unten). Die alte Bankkarte bleibt gesperrt.

Legitimation notwendig

Um die Karte per Telefon oder Internet wieder zu entsperren, brauchen Sie meist eine Tan-Nummer oder Ihre Online-PIN. In der Filiale benötigen Sie in der Regel Ihren Personalausweis oder ein anderes amtliches Dokument, um sich zu legitimieren. Wenn Sie nicht persönlich erscheinen können, kontaktieren Sie den Kundenservice. Bei manchen Geldinstituten ist das Freischalten nur auf dem schriftlichen Weg möglich.

Sparkassen-Card entsperren

Wenn Sie Inhaber einer Sparkassen-Card sind, können Sie diese nach der Entsperrung in der Regel sofort wieder nutzen. Ihre PIN bleibt unverändert. Eine Ausnahme gibt es: Sollte die Karte am Geldautomaten eingezogen worden sein, weil Sie beispielsweise Ihre PIN mehrfach falsch eingegeben haben, kann es etwas länger dauern – zum einen, bis die Karte wieder funktioniert und zum anderen, bis Sie die Karte per Post zurückerhalten haben.

Commerzbank-Girocard entsperren

Als Inhaber einer Girocard der Commerzbank können die Karte in der Banking-App wie folgt entsperren:

Melden Sie sich in Ihrer Banking-App an. Wählen Sie den Menüpunkt "Profil" aus, um zu "Meine Karten" zu gelangen. Wischen Sie auf dem Display nach links, bis Ihre Girocard angezeigt wird. Bei gesperrter Girocard sehen Sie die Information, dass Ihre Karte gesperrt ist. Klicken Sie im Bereich "Aktionen" auf den Button "Karte entsperren". Bestätigen Sie Ihre Entsperrung erneut mit einem Klick auf "Jetzt entsperren".

Hinweis: Für die Entsperrung ist keine Tan-Eingabe notwendig.

Über das Online-Banking-Portal funktioniert die Entsperrung folgendermaßen:

Melden Sie sich an, um Ihre Karte entsperren zu können. Sie sehen Ihre Finanzübersicht mit Ihren Konten und den zugehörigen Karten. Wählen Sie das gewünschte Konto aus, um ein weiteres Menü aufzuklappen. Klicken Sie bei der zu entsperrenden Girocard rechts in der Spalte auf den Button "Karte verwalten". Klicken Sie auf "Karte entsperren". Es öffnet sich ein Fenster. Bestätigen Sie die Entsperrung mit "Jetzt entsperren".

Hinweis: Ihre Girocard ist sofort wieder einsatzbereit.

Ihre Commerzbank-Girocard können Sie auch telefonisch rund um die Uhr entsperren lassen. Nach erfolgreicher Authentifizierung (Eingabe Ihrer numerischen Online-Banking-Zugangsdaten) können Sie die Entsperrung direkt im Selfservice des Sprachportals durchführen. Alternativ werden Sie zu einem Mitarbeiter weitergeleitet, der die Entsperrung für Sie übernimmt.

Warum ist eine Entsperrung nicht möglich?

Es gibt immer wieder Fälle, in denen eine Entsperrung nicht möglich ist. Einige Banken und Sparkassen veranlassen direkt nach einer Kartensperrung über die Sperrhotline 116 116 die Bestellung einer neuen Karte mit neuer PIN.

Für die neue Girocard könnten je nach Institut auch Kosten anfallen. Zunächst erhalten Sie die neue Karte per Post, danach folgt in einem gesonderten Brief die neue PIN. Rechnen Sie mit einer Versandzeit zwischen drei und fünf Werktagen. In dieser haben Sie keine EC-Karte oder Girocard zur Verfügung. Wenn Sie davon betroffen sein sollten, dann wenden Sie sich hierzu direkt an ihre Filiale.

Kreditkarte gesperrt – Entsperrung möglich?

Falls Ihre Kreditkarte durch die Vergabe einer neuen PIN wieder aktiviert werden kann, berechnen die Geldinstitute für die Entsperrung eine Gebühr. Kosten für diesen Service finden Sie in den Preis- und Leistungsverzeichnissen Ihrer Bank oder Sparkasse.