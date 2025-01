So lösen Sie das Gemeinschaftskonto ordnungsgemäß auf

Zur Kündigung wenden Sie sich direkt an die Vertragsbank. Im einfachsten Fall ist das getrennte Paar zur gemeinsamen Auflösung bereit. Dann bietet sich ein Termin beim Sachbearbeiter an. Alternativ hierzu ist auch die schriftliche Kündigung per Einschreiben möglich oder aber die Umwandlung des Gemeinschaftskontos in ein Einzelkonto.