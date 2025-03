Zur Person

Eugen Müller ist Partner und Steuerberater bei der neo Kanzlei in Fürth. Sein Fokus liegt auf der Beratung mittelständischer Unternehmen sowie der Digitalisierung der Steuerberatung. Daneben engagiert er sich als Vorstandsmitglied der Steuerberaterkammer Nürnberg und als Dozent am Steuerrechts-Institut Knoll in München.