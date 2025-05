Die Steuererklärung gilt vielen als lästig. Statt sie selbst zu erledigen, wenden sie sich deshalb an einen Steuerberater. Doch rechnet sich das überhaupt?

Doch ist das Geld dafür wirklich gut investiert? Wir erklären, was ein Steuerberater kostet, für wen sich das lohnt und welche Alternativen Sie haben.

Wie viel kostet ein Steuerberater?

Steuerberaterkosten sind in der sogenannten Steuerberatervergütungsverordnung (StBVV) gesetzlich geregelt. Sie legt die minimalen und maximalen Gebühren für eine Leistung fest. Angegeben wird diese Gebührenspanne in sogenannten Zehnten. Sie liegt bei der Einkommensteuererklärung zum Beispiel zwischen 1/10 und 6/10 der vollen Gebühr (10/10).

Das heißt: Wie viel Sie am Ende tatsächlich zahlen müssen, liegt im Ermessen des Steuerberaters. Ist der Aufwand durchschnittlich, wird meist die sogenannte Mittelgebühr fällig. Der Steuerberater setzt dann 3,5/10 an, multipliziert also die volle Gebühr mit diesem Faktor. Verlangt er mehr, muss er das gut begründen.