1. Erbschein beantragen

2. Grundbuchänderung veranlassen

"Binnen zweier Jahre nach Kenntnis des Erbfalls muss die Umschreibung im Grundbuch beantragt sein", so Wolfgang Wawro. In dieser Zeit sollten auch alle anderen Angelegenheiten rund um das Haus geordnet sein – etwa Bankkredite, Versicherungen, Steuern. "Erben, die das Haus selbst übernehmen wollen, schaffen das in der Regel in einigen Monaten", so Wawro. "Soll das Haus verkauft werden, kann es länger dauern."