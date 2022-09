Experte warnt for Blackouts im Winter

Der Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Krisenvorsorge, Herbert Saurugg, warnt vor großen Stromausfällen in Europa. Diese Blackouts können Stunden und sogar Tage andauern.

Saurugg verwies in einem Gespräch mit dem "Focus" auf ein Vorfall Anfang Januar 2021 hin, als das Umspannwerk Enrestonovo in Kroation überlastet war und beinahe in weiten Teilen Europas die Lichter ausgegangen wären. Damals wurde eine Kettenreaktion als Ursache ausgemacht: Nach einer Überlastung schaltete das Werk aus Sicherheitsgründen ab – ebenso wie andere Umspannwerke, die zunächst eingesprungen waren. Pumpspeicherkraftwerke hatten dann aber schnell Strom zum Ausgleich geliefert.