Mit einem Tweet

Musk schickt Bitcoin erneut auf Talfahrt

17.05.2021, 00:46 Uhr | rtr, aj

Tesla-Chef Elon Musk hat auf Twitter angedeutet, dass der Konzern seine Bitcoin verkaufen könnte. Die Kryptowährung brach daraufhin erneut ein – unter die Marke von 45.000 Dollar.

Tesla-Chef Elon Musk hat den Kurs von Bitcoin am Sonntag mit einem Tweet unter die Marke von 45.000 Dollar gedrückt. Musk antwortete mit dem Wort "Indeed" (dt. "in der Tat") auf eine Twitter-Botschaft eines Nutzers, die Bitcoin-Besitzer würden sich im kommenden Quartal ärgern, wenn herauskomme, dass Tesla den Rest seiner Bitcoins verkauft habe.

Man könne dies Musk nicht übelnehmen angesichts des Hasses, der ihm entgegenschlage, hieß es weiter. Unklar blieb zunächst, ob der Konzern tatsächlich seine Bestände veräußert hat oder ob Musk sich auf die Kritik an ihm aus der Bitcoin-Szene bezog.



Tesla hatte zuletzt angekündigt, wegen Umweltbedenken doch keine Bitcoins als Zahlungsmittel zu akzeptieren. Musks Tweet ließ den Bitcoin-Preis schlagartig um Tausende Dollar abstürzen. Zwischenzeitlich notierte der Kurs nur noch bei 48.000 US-Dollar – mehr als 15 Prozent niedriger als vor einem Tag. Tesla will laut Musk auch keinen Bitcoin-Handel mehr betreiben, solange die Energiebilanz sich nicht deutlich verbessert hat.