Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine legten viele Firmen ihr Geschäft in Russland auf Eis oder machten Filialen dicht, so auch Ikea. Nun teilt der Möbelkonzern mit: Die Mitarbeiter erhalten weiter Geld.

Der schwedische Möbelriese Ikea will seine rund 15.000 Mitarbeiter in Russland trotz geschlossener Filialen vorerst weiter bezahlen. Ikea habe eine entsprechende Regelung um drei Monate bis August verlängert, sagte Tolga Oncu, Manager des Ikea-Hauptfranchise-Nehmers Ingka Group, am Montag.