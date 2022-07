Energiekrise: Nur verdreifachte Gaspreise können uns jetzt helfen

Zu Recht, sagen Sie? Was schließlich kann ich dafür, dass Russland die Ukraine angegriffen hat? Und überhaupt: Ist es nicht nur konsequent, dass die Regierung jetzt Abhilfe schafft, nachdem sie uns erst in die Abhängigkeit von Putins Gas manövriert hat?

Auf den ersten Blick mag all das stimmen. Auf den zweiten und dritten aber wird klar: Ganz so einfach ist es nicht. Die aktuelle Gaskrise lässt sich nicht allein mit mehr Geld lösen. Sondern nur, indem wir Energie sparen, uns im Alltag einschränken – vom kleinen Single-Haushalt bis zur großen Chemiefabrik.

Höhere Preise setzen Sparanreize

Denn was das Gas aktuell so teuer macht, sind rein marktwirtschaftliche Mechanismen. Drosselt der russische Staatskonzern Gazprom wie zuletzt die Gaslieferungen, ordnet Putin gar den Gasstopp an, verknappt das in Deutschland das Gasangebot. Bleibt gleichzeitig die Nachfrage nach Gas unverändert hoch, steigen die Preise, weil Millionen Kunden um ein dann rares Gut konkurrieren.