Energiekrise: Gas-Importeur Uniper braucht Rettungspaket bis 25. Juli

Eine Lösung soll schnell gefunden werden, doch die Verhandlungen ziehen sich. Denn Finnland will kein frisches Geld in Uniper stecken, wie Europaministerin Tytti Tuppurainen am Dienstag klarmachte. Eine Übereinkunft zu Uniper dürfte nicht zu Extra-Kosten für die finnischen Steuerzahler führen, sagte sie in Helsinki.