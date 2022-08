Trotz Tankrabatt und 9-Euro-Ticket: Inflation steigt im August auf 7,9 Prozent

Aktualisiert am 30.08.2022 - 14:46 Uhr

Die Inflation in Deutschland ist schon vor dem Auslaufen von Tankrabatt und 9-Euro-Ticket wieder auf dem Vormarsch. Im August stieg die Teuerungsrate auf 7,9 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Im Juli lag die Inflation noch bei 7,5 Prozent. Das teilte das Statistische Bundesamt am Dienstag auf Basis vorläufiger Schätzungen mit.

Die Berechnung geht auf Daten aus den Bundesländern zurück. Demnach stiegen die Verbraucherpreise in Brandenburg, Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen jeweils stärker als noch im Juli. In Bayern etwa erhöhte sich die Teuerungsrate von 8,0 auf 8,4 Prozent, in Nordrhein-Westfalen von 7,8 auf 8,1 Prozent.