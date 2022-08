Nobelpreisträger Stiglitz für Fracking und längere AKW-Laufzeiten

Aktualisiert am 25.08.2022 - 13:06 Uhr

In Deutschland lehnen viele Erdgas-Fracking und Kernkraft ab. Der Wirtschaftsnobelpreisträger Joseph Stiglitz hält das für fahrlässig.

Angesichts der Energiekrise reisen deutsche Politiker über den gesamten Globus, um an Alternativen zum russischen Erdgas zu gelangen. In dieser Woche erst versuchte Bundeskanzler Scholz alles, um die Kanadier zu überzeugen, Deutschland mit flüssigem Erdgas zu beliefern.

Statt die Lösung aber in Importen zu suchen, sollte Europa vor allem selbst tätig werden, fordert dagegen der Ökonom und Nobelpreisträger Joseph Stiglitz. "Fracking ist eine Möglichkeit, Atomenergie eine weitere", sagt der 79-jährige Amerikaner im Interview mit der Zeitung "Welt" am Donnerstag.

Fracking lasse sich kurzfristig nutzen

Und auch die Umweltbedenken, die in Deutschland etwa Politiker wie Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) gegenüber Fracking haben, teilt Stiglitz nur bedingt. "Natürlich dürfen wir das große Ziel der Klimaneutralität bis 2050 nicht aus den Augen verlieren. Aber das Gute am Fracking ist, dass es eine kurzfristige Maßnahme ist, die man aufsetzen kann und genauso schnell wieder beenden kann", so der Ökonom.