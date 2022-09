Cum-Ex-Skandal: Warburg-Bank zahlt 30 Millionen Euro an Fiskus zurück

Die Warburg-Bank und die amerikanische Bank of New York Mellon (BNY Mellon) zahlen im Cum-Ex-Skandal jeweils rund 30 Millionen Euro an das Bundeszentralamt für Steuern zurück. Das berichtete am Sonntag die Wirtschaftszeitung "Handelsblatt". Mit der Summe wollen die Finanzhäuser den Schaden ausgleichen, der dem Staat durch einen Cum-Ex-Fond für reiche Investoren entstanden ist. Mit Cum-Ex-Geschäften ließen sich Banken und Kunden über einen Zeitraum von zwanzig Jahren Steuern erstatten, die sie gar nicht abgeführt hatten.