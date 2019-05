Europawahl 2019

Desaster für SPD – Grüne zweitstärkste Kraft

Bei der Europawahl haben Union und SPD ein historisch schlechtes Ergebnis eingefahren. Die Grünen konnten ihre Stimmen im Vergleich zu 2014 verdoppeln und sind damit zweitstärkste Kraft vor der SPD.

Union und SPD sind die klaren Verlierer der Europawahl. Laut ARD-Hochrechnung von 21:43 Uhr kommen CDU/CSU auf 28,8 Prozent. Bei der Europawahl 2014 waren es noch 35,3 Prozent. Schon vor fünf Jahren galt das Ergebnis als herbe Niederlage.

Besonders bitter ist das Ergebnis jedoch für die SPD: 15,6 Prozent. 2014 kamen die Sozialdemokraten auf 27,3 Prozent der Stimmen. Jubeln können dagegen die Grünen. Sie erreichen 20,3 Prozent und werden zweitstärkste Kraft.

Die AfD kommt auf 10,8 Prozent der Stimmen, die Linke auf 5,4 Prozent (2014: 7,4 Prozent). Die FDP vereint 5,4 Prozent der Stimmen auf sich (2014: 3,4 Prozent).

Laut Hochrechnung des ZDF von 21:45 Uhr kommen CDU/CSU auf 28,1 Prozent der Stimmen, die SPD auf 15,5. Die Grünen erreichen 20,8 Prozent, Linke 5,5. Die AfD kommt auf 10,9 Prozent, hat im Vergleich zur Bundestagswahl 2017 jedoch rund zwei Prozentpunkte verloren. Die FDP kommt voraussichtlich auf 5,6.

Die Wahlbeteiligung hat verglichen mit der Wahl vor fünf Jahren zugenommen: Laut Bundeswahlleiter liegt sie bei 59 Prozent. 2014 waren es insgesamt gerade einmal 47,9 Prozent.

Die Ergebnisse aus weiteren europäischen Ländern werden im Laufe des Abends erwartet. Vier Tage lang wurde EU-weit abgestimmt. Rund 400 Millionen Bürger in 28 Mitgliedsstaaten waren aufgerufen, ein neues Parlament für die Europäische Union zu wählen. 751 Plätze waren zu besetzen. 96 davon gehen an deutsche Abgeordnete.

Wie reagiert die deutsche Politik auf die Ergebnisse?

SPD-Spitzenkandidatin Katarina Barley: "Ich habe echt alles gegeben, was ich konnte, mehr ging nicht." Sie wolle sich in Brüssel dafür einsetzen, dass es ein sozialeres Europa gebe. Wie angekündigt tritt Barley als Justizministerin heute Abend zurück – damit muss das Kabinett in Berlin umgebaut werden.

SPD-Parteichefin Andrea Nahles: "Ich möchte alle SPD-Mitglieder und unsere Anhänger ermutigen, selbstbewusst in die Zukunft zu schauen – auch wenn die Ergebnisse heute schmerzlich sind. Sie zeigen, dass wir noch viel zu tun haben. (...) Ich sage in Richtung Grüne: Glückwunsch. Und ich sage 'Kopf hoch' in Richtung SPD. Denn wir nehmen diese Herausforderung an."

Manfred Weber, der Spitzenkandidat der Union: "Die europäische Demokratie lebt." Man habe sich jedoch ein besseres Ergebnis gewünscht.

CDU-Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer sagte in Berlin, dass Manfred Weber nun Chef der EU-Kommission werden solle. Die EVP bleibe als Parteienfamilie weiterhin stärkste Kraft im EU-Parlament.

Grünen-Spitzenkandidatin Sven Giegold: "Das ist ein Sunday for Future" – in Anspielung auf die Schüler- und Studentenbewegung FridaysForFuture, die sich für einen besseren Klimaschutz einsetzt.

Gregor Gysi, Chef der europäischen Linken, sagte t-online.de: „Die Grünen haben zugelegt, das liegt auch daran, dass die Klima-Frage so im Vordergrund steht. Wir haben es nicht geschafft, den Leuten deutlich zu machen, dass wir diese Klima-Frage auch beantworten – und zwar über die soziale Gerechtigkeit.“ Die Linke müsse nun gründlich darüber nachdenken und Schlussfolgerungen ziehen. „Genauso müssen wir von Bremen lernen, wie man erfolgreich sein kann.“

Wie geht es nach der Europawahl weiter?

Das Prozedere ist in seinen Grundsätzen vergleichbar mit den Vorgängen nach einer Bundestagswahl. Die Fraktionen, die im Europaparlament zusammenarbeiten wollen, müssen sich formieren, Das geschieht im Wesentlichen auf Grundlage von bereits bestehenden, etablierten Blöcken. Verhandelt wird dann mit Parteien, die nicht zwangsläufig zur jeweiligen Parteienfamilie gehören, sich aber anschließen wollen – also zum Beispiel bei den Christdemokraten, Sozialdemokraten, Grünen und Liberalen.







In diesem Jahr ist genau dieser Prozess spannend, denn die rechtspopulistischen Parteien haben in Europa viel Zustimmung gewonnen, das dürfte Einfluss auf das Kräfteverhältnis im EU-Parlament haben. Außerdem sind auch die EU-kritischen Stimmen lauter geworden.

(Quelle: t-online.de)

Während und nach der konstituierenden Plenarsitzung des neu gewählten Parlaments geht es um die Posten. Besonders im Fokus steht die Frage nach dem neuen Kommissionspräsidenten, faktisch dem Regierungschef der EU. Dieser wird aus den jeweiligen Spitzenkandidaten der Fraktionen ermittelt. Der Ratspräsident schlägt nach einer Diskussion in Rat und Parlament den Staats- und Regierungschefs der Mitgliedsstaaten einen Kandidaten vor. Bisher war das in der Regel der Spitzenkandidat der größten Fraktion im Parlament. Die Staatschefs müssen sich wiederum auf den Kandidaten einigen und ihn dem Rat vorschlagen. Der muss mit einer einfachen Mehrheit von mindestens 376 Stimmen für den Kandidaten votieren. Die Wahlergebnisse allein sind demnach nicht entscheidend.