Putin-Kritiker Ponomarjow will Putsch Prigoschin als Vorbild: "Wir müssen den Kreml einnehmen" Aktualisiert am 21.01.2024 - 03:54 Uhr Lesedauer: 4 Min. Jewgeni Prigoschin (Archivbild): Er führte im Juni seine Soldaten in Richtung Moskau. Später starb er bei einem Flugzeugabsturz. (Quelle: Uncredited/dpa)

Geht es nach dem Kremlkritiker Ilja Ponomarjow, dann hilft nur ein gewaltsamer Umsturz in Russland. Als Vorbild sieht er Jewgeni Prigoschin.

Ilja Ponomarjow hat ein klares Ziel: den Kreml militärisch einzunehmen. Der ehemalige Abgeordnete der Duma, der jetzt im Exil in der Ukraine lebt, sieht ein großes Potenzial an Widerstand in der russischen Bevölkerung für seine Pläne. "Meiner Meinung nach sind 20 Prozent der russischen Bevölkerung für den Krieg, 20 Prozent dagegen, und der Rest ist neutral. Und diese 60 Prozent sind unsere Leute", sagt der Putin-Gegner, der sich selbst als Sprecher einer Gruppe namens Nationale Republikanische Armee (NRA) sieht. Diese sind angeblich Paramilitärs, die Putin stürzen wollen und Attentate durchführen. Allerdings ist die Bedeutung dieser Gruppe umstritten, es gibt keine unabhängigen Bestätigungen ihrer Aktivitäten.

Russland verließ der Politiker und ehemalige Tech-Unternehmer 2016, nachdem er wegen Veruntreuung angeklagt war – er hatte aber auch gegen die Annexion der Krim gestimmt und sich mit dem Putins Regime überworfen. Jetzt kämpft Ponomarjow politisch aus der Ukraine heraus, gleichzeitig sitzt er in einem russischen Schattenparlament aus Oppositionellen, das in Polen tagt. Vor kurzem hat er ein Buch veröffentlicht, dessen Titel schon verrät, dass der 48-Jährige nicht unbedingt eine diplomatische Lösung sucht: "Muss Putin sterben? Die Geschichte, wie Russland eine Demokratie wird, nachdem es gegen die Ukraine verloren hat". Darin fordert er einen Sturz Putins und nachfolgende freie Wahlen.

Ponomarjows Bedeutung ist unklar

Gegenüber der "Moscow Times" machte er jetzt erneut klar, dass sein Ziel der Kreml ist. So könne die Mehrheit der Russen auf einen neuen Kurs gebracht werden. "Der Weg, ihr Potenzial zu erschließen, ist die Einnahme des Kremls. Es gibt keinen anderen Weg. Diese Leute werden auf jeden hören, solange er im Kreml sitzt". Und er stellt auch klar, dass er sich dabei nicht hereinreden lassen will. Für Ponomarjow gibt es keine Alternative zu einem Umsturz mit militärischen Mitteln. Nach seiner Ansicht seien den Russen derzeit die Hände gebunden und sie wüssten nicht, was sie tun könnten.

Fraglich ist, ob sie ihn überhaupt kennen. "Der Durchschnittsrusse weiß nicht viel darüber, was Ponomarjow im Moment tut, weil die Propaganda sehr stark ist und es nicht in Putins Interesse liegt, ihn populär zu machen oder für ihn zu werben", sagte Natia Seskuria, Associate Fellow am Royal United Services Institute, einer in London ansässigen Denkfabrik dem Sender "al-Jazeera".

Der Dissident hatte angeben, bei Drohnenangriffen auf Moskau eine Rolle gespielt zu haben und bei Attentaten. Einige Experten bezweifeln das. "Er hat keinerlei Erfahrung mit militärischen oder verdeckten Operationen. Er ist völlig abhängig von den Ukrainern. Wahrscheinlich ist die Ukraine ganz froh darüber, dass er versucht, die Lorbeeren für sich zu beanspruchen", sagte Roland Oliphant, leitender Auslandskorrespondent des "Telegraph", der zehn Jahre lang aus Moskau berichtete.

"Prigoschin-Putschversuch war Beweis für das Konzept"

Den jüngsten Putschversuch von Jewgeni Prigoschin im Juni 2023 sieht Ponomarjow trotz des Scheiterns als positiv. "Denn Prigoschin war der Beweis für unser Konzept. Er hat genau das getan, was wir gesagt haben, und es hat funktioniert. Es ist immer noch möglich." Für Ponomarjow spielt es keine Rolle, ob er eine Mehrheit der Russen hinter sich hat. Er will den Machtapparat von oben bekämpfen.

Angebliche Kontakte zu russischen Kämpfern

Wie ein Russland nach einer Machtübernahme aussehen wird, will er aber den Republiken überlassen. Ob sie von der Russischen Föderation sich lossagen, sei ihnen überlassen.