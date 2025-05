Gibt es eine historische Situation, die sich mit unserer aktuellen Lage vergleichen lässt?

Ich fühle mich gegenwärtig an das 17. und 18. Jahrhundert erinnert, als viele mehr oder weniger gleich große Mächte miteinander konkurrierten. Zunächst die Portugiesen und Spanier, dann Frankreich, Großbritannien und die Niederlande befanden sich in einem fortwährenden Konflikt. Sie haben sich rund 200 Jahre lang wirtschaftlich – und teils auch militärisch – bekämpft, wobei keine dieser Mächte dazu in der Lage war, sich gegen die anderen definitiv durchzusetzen. Das wurde erst nach Napoleons Niederlage mit dem Aufstieg Großbritanniens möglich. Heute haben wir wieder viele Mächte, die ihren Vorteil suchen. Aber keine davon ist in der Lage, die anderen zu dominieren.

Aber es ist zunehmend ein Spiel ohne Regeln, weil die USA die Weltordnung nicht mehr garantieren können und wollen?

Ja. Die historische Erfahrung zeigt, dass die Gefahr von Eskalationen steigt, wenn es keine Ordnung oder Regeln gibt, nach denen das Spiel läuft. Die Deal-Politik von Trump gibt mir Hoffnung, dass man zwar künftig in überaus harte Verhandlungen miteinander eintritt, aber von militärischen Abenteuern absehen wird.

Gibt es eine Lehre aus der Wirtschaftsgeschichte, die heutzutage Orientierung bieten kann?

Die historischen Situationen sind doch recht unterschiedlich. Aber wenn wir den Blick zurückwenden, kommt man schnell zum Schluss, dass wir mit Unsicherheit rechnen müssen. Und dann reagiert man hoffentlich etwas geschickter, vielleicht auch etwas kaltblütiger und ohne große Affekte. Die Wirtschaft ist doch stets Veränderungen unterworfen: Neue Technologien kommen auf, ein Strukturwandel verändert die Situation, Rivalitäten und Auseinandersetzungen werden angefeuert. Das kann sich positiv im Wettbewerb niederschlagen. Aber die Geschichte zeigt eben auch, dass so etwas schnell in handfeste Konflikte übergehen kann. Dann wird es gefährlich. Denn ökonomische Ressourcen dienen selbstverständlich der politischen Machtausübung.

Könnte es zukünftig nach Pax Britannica und Pax Americana zur Pax Sinica kommen?

Dazu ist China kaum in der Lage. Das Land ist weiter stark auf den Außenhandel angewiesen, auch wenn die Regierung das in der letzten Zeit verändern will. Das Konsumniveau in China sollte etwa gestärkt werden. Da kam allerdings die Corona-Pandemie dazwischen. Aber China strahlt keineswegs so hell, wie es die Führung gerne hätte. Der Ausbau der Infrastruktur war teuer, der interne Schuldenberg ist groß, und auch die Wachstumsraten gehen nicht mehr in den Himmel. Nein, Peking hat wirtschaftliche Probleme und wird auch zukünftig mit den Entwicklungsschwierigkeiten großer Volkswirtschaften rechnen müssen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass China so stark wird, dass sich ihm alle anderen Mächte unterordnen. Wir müssen abwarten, was passiert. Stabile Wirtschaftsordnungen entstehen historisch gesehen zumindest bisher nur nach großen Kriegen mit eindeutigen Siegern. Das ist weder wünschenswert noch überhaupt vorstellbar. Das sollten wir um jeden Preis vermeiden.

Haben Sie einen Ratschlag an die Europäer?

Europa sollte sich darüber klarwerden, was es eigentlich will. Dann sollte es eine vernünftige Strategie entwickeln, um dieses Ziel zu erreichen. Nehmen wir das Thema Energieversorgung. Deutschland hat da einen Alleingang eingeschlagen, während die anderen auf Atomkraft setzen. Was folgt? Die Preise gehen rauf und runter. Auch die Bürokratie wird beklagt, die Schuldenstände sind hoch, in vielen Bereichen gibt es kaum Gemeinsamkeiten. So wird das eher nichts.