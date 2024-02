Was hinter Schlafstörungen stecken kann

Großbritannien verhängt Sanktionen gegen israelische Siedler. Die Hamas meldet Dutzende Tote nach israelischen Luftangriffen. Alle Informationen im Newsblog.

Großbritannien verhängt Sanktionen gegen israelische Siedler

14.50 Uhr: Die britische Regierung verhängt gezielte Sanktionen gegen mehrere israelische Siedler im Westjordanland. Wie das Außenministerium in London mitteilt, werden vier Personen mit einem Reise- und Visa-Bann belegt. In Großbritannien gehaltenes Kapital werde eingefroren. "Extremistische Siedler untergraben Sicherheit und Stabilität für Israelis und Palästinenser, indem sie palästinensische Zivilisten ins Visier nehmen und angreifen", sagt der britische Außenminister David Cameron. Großbritannien habe Israel erneut aufgerufen, gegen die Verantwortlichen von Siedlergewalt vorzugehen, Gelder für die Palästinensische Autonomiebehörde freizugeben und den Siedlungsausbau zu stoppen, so das Ministerium weiter.

Israel will über 12.000 Hamas-Kämpfer getötet haben

13.43 Uhr: Die israelische Armee hat nach Angaben eines Regierungssprechers über 12.000 Kämpfer der radikal-islamischen Hamas getötet. Eine große Anzahl von ihnen sei zudem verwundet oder gefangen genommen worden. Die Streitkräfte der Hamas seien halbiert worden. "Wir sprechen von drei Vierteln der Hamas-Bataillone, die zerschlagen wurden", sagt Regierungssprecher Eylon Levy.

Merz: Israelische Regierung tut alles für Schutz von Gaza-Zivilisten

13.39 Uhr: CDU-Chef Friedrich Merz hat der israelischen Regierung versichert, seine unterstütze Israel beim Vorgehen im Gaza-Krieg. Merz ist zurzeit zu Besuch in Jerusalem. "Mein Eindruck ist, dass die israelische Regierung alles tut, um die Zivilbevölkerung zu schützen", sagt Merz nach einem Gespräch mit Ministerpräsident Benjamin Netanjahu mit Blick auf die Kämpfe im Gazastreifen.

Die Hamas missbrauche die Zivilbevölkerung als Schutzschild. Merz wird bei seinem zweitägigen Besuch unter anderem auch Präsident Jitzchak Herzog und Außenminister Israel Katz treffen.

Israel: UN-Organisationen sollen bei Evakuierungen helfen

13.13 Uhr: Israel fordert die Hilfsorganisationen der Vereinten Nationen dazu auf, bei der Evakuierung von Kriegszonen im Gazastreifen zu helfen. "Wir drängen die UN-Behörden zur Kooperation", sagt ein israelischer Regierungssprecher. "Sagen Sie nicht, dass das nicht geht. Finden Sie gemeinsam mit uns einen Weg."

Hisbollah: Ranghohes Mitglied von israelischer Drohne getroffen

13.01 Uhr: Bei einem israelischen Drohnenangriff ist nach Angaben der Terrororganisation Hisbollah im Libanon eines ihrer ranghohen Mitglieder getroffen worden. Das sagte die Miliz der Deutschen Presse-Agentur. Eine Drohne habe auf ein Auto im Dorf Bint Dschbail im Süden des Landes gezielt. Bei dem Angriff sei Mohammed Aliwajih getroffen worden, bei der Hisbollah verantwortlich für die Region Marun al-Ras nahe der libanesisch-israelischen Grenze. Aliwajih sei lebensgefährlich verletzt worden.

Israels Armee teilt mit, Kampfjets hätten eine Reihe von Zielen der Hisbollah in der Grenzregion angegriffen. Diese hätten in der Gegend von Marun al-Ras auch ein Fahrzeug getroffen, in dem sich "Terroristen der Hisbollah" befunden hätten. Die Armee habe auch Infrastruktur und Militäranlagen nahe der Grenze getroffen und zerstört. Auf der Plattform X war ein Video von den Angriffen zu sehen.

Bundesregierung appelliert erneut an Israel

12.45 Uhr: Deutschland hat die israelische Regierung erneut zum Schutz der palästinensischen Zivilbevölkerung dort aufgerufen, wegen der angekündigten Militäroffensive in der Stadt Rafah im südlichen Gazastreifen. "Wir sind angesichts der Lage in Rafah sehr besorgt. Dort sind ja über eine Million Menschen auf sehr engem Raum, (...) die dort Schutz suchen vor den Militäroperationen und die im Grunde ja nirgendwo anders mehr hin können", sagt ein Sprecher des Auswärtigen Amts in Berlin.