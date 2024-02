Doch diese Aussagen werden wohl nicht ausreichen, um Israel von einer Militäroperation in dem dicht bevölkerten Gebiet abzuhalten. Obwohl die USA und Deutschland Israel zur Zurückhaltung aufriefen, sei diese Kritik "sehr zurückhaltend", sagt Daniel Gerlach. "Es scheint deshalb momentan so, dass die israelische Regierung sich von Kritik nicht beeindrucken lässt, denn man hat keine Konsequenzen für sein Handeln zu befürchten." Die Verbündeten haben bisher zumindest noch keine angedroht.

Video | Hamas-Tunnel unter UNRWA-Hauptsitz gefunden Player wird geladen Quelle: Reuters

Könnte eine Militäroperation in Rafah diplomatische Bemühungen torpedieren?

In den vergangenen Wochen hat es in Ägypten immer wieder Gespräche für einen Geiseldeal gegeben, der eine mögliche mehrwöchige Feuerpause vorsah. An den Gesprächen beteiligen sich neben Ägypten auch Katar und die USA. Doch unterzeichnet ist bisher nichts. Laut Gerlach liegt das auch daran, dass der politische Wille weder aufseiten Israels noch der Hamas vorhanden ist.

Krisenherde im Nahen Osten: Die USA stehen vor einem Scherbenhaufen

Beide Akteure müssten von ihren Maximalzielen abrücken: Israel wolle die Freilassung aller Geiseln sowie die vollständige Zerstörung der Hamas. Die Terrororganisation hingegen fordert die Einstellung der israelischen Angriffe sowie die Freilassung der in Israel inhaftierten Palästinenser.

Vieles könnte sich an der Person al-Sinwars entscheiden, glaubt Daniel Gerlach: "Es scheint deshalb so, dass die USA insgeheim auf einen 'lucky punch' der Israelis hoffen." Gelinge der Armee die Verhaftung oder Tötung des Hamas-Anführers al-Sinwar und seiner Gefolgsleute, könnte Bewegung in die diplomatischen Bemühungen kommen, meint Gerlach. "Doch das ist eine riskante Wette." Al-Sinwars genauer Aufenthaltsort ist nicht bekannt.

"Ägypten ist hochnervös"

Nicht zuletzt steht auch das israelisch-ägyptische Verhältnis auf der Kippe. 1979 unterzeichneten beide Länder einen Friedensvertrag, Ägypten war das erste arabische Land, das Israel als Staat anerkannte. Doch die Situation in Rafah – Hunderttausende palästinensische Flüchtlinge direkt an der Grenze zu Ägypten – könnte die durch den Friedensvertrag entstandene Sicherheitsordnung in der Region aufs Spiel setzen, so Gerlach. Die ägyptische Regierung drohte bereits, den Friedensvertrag aufkündigen zu wollen, sollte Israel Rafah angreifen.

Solidarität mit Grenzen: Darum will Ägypten die Palästinenser nicht

"Es ist aus Sicherheitskreisen zu vernehmen, dass Ägypten mit Blick auf die mehr als eine Million palästinensischen Binnengeflüchteten an seiner Grenze hochnervös ist", sagt der Nahostexperte. "Durchbrechen sie die Grenze und fliehen vor dem israelischen Vormarsch in Richtung Süden, würde Ägypten die israelische Vertreibung dafür verantwortlich machen und das wohl als Verletzung der Grenzvereinbarung betrachten. Sie ist Teil des Friedensvertrags – und der ist letztlich zentral für Israels Sicherheit und Existenz."