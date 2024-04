Der Iran hat in der Nacht Israel mit Drohnen und Raketen angegriffen. Israel hat mittlerweile Entwarnung gegeben. Einen Überblick finden Sie hier . In diesem Nachrichtenblog lesen Sie die aktuellsten Entwicklungen:

Weißes Haus: USA wollen weder "Eskalation" noch "Krieg" mit dem Iran

Israels Außenministerium: Revolutionsgarden zu Terrororganisation erklären

Der iranische Angriff sei von zusätzlichen Terrorangriffen durch irakische Milizen, die Huthi-Miliz im Jemen und die Hisbollah im Libanon begleitet worden, so Haiat. Die Attacke beweise, was Israel seit Jahren erkläre: Der Iran sei die größte Bedrohung der regionalen Stabilität und stehe hinter den Terrorangriffen in der Region.

Die Revolutionsgarden sind Irans Elitestreitkräfte, die die Staatsideologie schützen und vor allem einen Putsch verhindern sollen. Wegen ihrer Beteiligung an der Unterdrückung steht die Einheit immer mehr in der Kritik. In der EU gibt es rechtliche Hürden, die Revolutionsgarden auf die Terrorliste zu setzen. Einige Experten haben argumentiert, dass dafür zunächst eine Gerichtsentscheidung eines Mitgliedsstaates notwendig sei. Zudem sind gegen die Revolutionsgarden Sanktionen verhängt worden. Der Iran hat mit Gegenmaßnahmen gedroht. Die Rede war etwa davon, ausländische Öltanker am Persischen Golf festzusetzen oder sogar die Straße von Hormus, die zwischen dem Persischen Golf und dem Golf von Oman liegt, zu sperren. Sie zählt zu den wichtigsten Schifffahrtsrouten weltweit, über die viele Öltransporte laufen.