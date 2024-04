Bericht: Israel wollte Vergeltung – dann schaltete sich Biden ein

Olaf Scholz warnt Israel vor Vergeltung gegen den Iran. Die UN berichtet von einer Verschärfung der Hungersnot im Gazastreifen. Mehr Informationen im Newsblog.

Berichte: Israel erwog schnelle Reaktion auf iranischen Angriff

5.35 Uhr: Israel hat Medienberichten zufolge eine schnelle Reaktion auf den iranischen Angriff vom vergangenen Wochenende erwogen. Der israelische Rundfunksender Kan berichtete in der Nacht zum Donnerstag, Regierungschef Benjamin Netanjahu habe sich, nachdem er mit US-Präsident Joe Biden gesprochen habe, dafür entschieden, vorab genehmigte Pläne für Vergeltungsschläge im Falle eines Angriffs nicht umzusetzen.

Diplomatie habe eine Rolle gespielt, sagte ein hochrangiger Beamter, der anonym bleiben wollte, dem Sender. "Es wird eine Antwort geben, aber sie wird anders ausfallen, als ursprünglich geplant."

Das US-Nachrichtenportal Axios berichtete unter Berufung auf israelische Kreise, dass das Kriegskabinett bei einer Sitzung am Montag überlegt habe, grünes Licht für Angriffe zu geben, ohne diese jedoch anzuordnen. Es handelte sich um die zweite Sitzung des Kriegskabinetts seit dem iranischen Angriff vom Wochenende.

Dem Axios-Bericht nach teilte Israel den Vereinigten Staaten am Montag die Entscheidung mit, abzuwarten. Washington hatte seinen Verbündeten zur Zurückhaltung aufgerufen. Der US-Sender ABC berichtete, die israelische Regierung habe zwei Mal Angriffe gegen den Iran erwogen, ohne sie jedoch umzusetzen.

Israels Botschafter in Deutschland fordert andere Iran-Politik

5.14 Uhr: Israels Botschafter in Deutschland, Ron Prosor, hat die Europäische Union zur Änderung ihrer Iran-Politik aufgefordert. "Europa ist am Zug. Wir haben gesehen, dass es nicht gelungen ist, die Gefahren des Iran einzudämmen. Wir brauchen einen Kurswechsel", sagte er der "Rheinischen Post".

Auch Europa müsse nach dem Angriff auf Israel "klare Kante zeigen", fuhr Prosor fort. "Zum Beispiel, indem die Iranische Revolutionsgarde als Terrororganisation gelistet wird. Die Revolutionsgarde verbreitet Terror und Gewalt im Nahen Osten und darüber hinaus."

"Jeder, der Israel angreift, wird zur Verantwortung gezogen", sagte der israelische Botschafter in Deutschland. "Es ist wichtig für unsere Sicherheit und die Region, dass das Abschreckungsszenario aufrecht erhalten wird." Die USA und Deutschland seien Israels engste Freunde. Die Lehre von leben und leben lassen sei aber nicht besonders weit verbreitet im Nahen Osten. "Das müssen unsere Freunde auch verstehen. Unsere Nachbarschaft ist nicht Liechtenstein oder Luxemburg. Wir müssen uns behaupten."

Prosor kündigte erneut an, "wir werden zurückschlagen, damit niemand jemals wieder auf die Idee kommt, uns anzugreifen". Der Angriff auf Israel sei eine "Abnormalität" gewesen. "Das darf nie zur Norm werden."

US-Repräsentantenhaus stimmt am Samstag über Hilfen für Israel ab

4.45 Uhr: Das US-Repräsentantenhaus wird nach Angaben des Vorsitzenden Mike Johnson am Samstag über separate Gesetzesentwürfe zur Freigabe von Geldern für die Ukraine, Israel und Taiwan abstimmen. "Wir erwarten, dass die abschließende Abstimmung über diese Gesetzesvorschläge am Samstagabend stattfinden wird", schrieb der Republikaner am Mittwoch in einem Brief an die Abgeordneten. US-Präsident Joe Biden begrüßte die republikanischen Vorschläge zu den Hilfen "ausdrücklich".

"Das ist eine sehr wichtige Botschaft, die wir in dieser Woche an die Welt senden werden", sagte Johnson. Er sei bestrebt, diese umzusetzen. "Um es ganz offen zu sagen: Ich würde lieber Kugeln in die Ukraine schicken als amerikanische Jungs."

Ungewissheit über Abstimmung: Antrag auf palästinensische Vollmitgliedschaft

4.17 Uhr: Die Abstimmung im UN-Sicherheitsrat über den Antrag der Palästinenser auf Vollmitgliedschaft in den Vereinten Nationen könnte sich verzögern. Sie werde voraussichtlich am Donnerstag oder Freitag stattfinden, hieß es am Mittwoch von Diplomaten. Zuvor war aus Diplomatenkreisen der Donnerstag als Abstimmungstag genannt worden. Nun hieß es, es sei noch keine endgültige Entscheidung getroffen worden. Manche Mitgliedstaaten hätten sich für eine Abstimmung am Freitag ausgesprochen.