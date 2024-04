Jet verkauft alle Tankstellen in Deutschland

Immer mehr Unternehmen verkaufen ihr Tankstellnetz. Diesem Trend folgt nun auch Jet und verkauft seine Standorte in Deutschland und Österreich.

Der Tankstellenbetreiber Jet will sein gesamtes Tankstellennetz in Deutschland sowie Österreich verkaufen. Das geht aus dem von dem Mutterkonzern Phillips 66 veröffentlichten Quartalsbericht hervor, wie "The Pioneer" berichtet.