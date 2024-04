Putin telefoniert mitten in der Krise in Nahost mit Irans Staatschef. Easyjet fliegt vorerst nicht nach Israel. Mehr Informationen im Newsblog.

US-Militär: Zwei Drohnen in Huthi-Gebieten bekämpft

4 Uhr: Das US-Militär hat nach eigenen Angaben am Dienstag erfolgreich zwei Drohnen in den von den Huthi-Rebellen kontrollierten Gebieten im Jemen bekämpft. Von Schiffen der US-Marine, der Koalition oder Handelsschiffen seien keine Schäden oder Verletzten gemeldet worden, erklärt das US Central Command (Centcom), das für den Nahen Osten zuständige Regionalkommando des US-Militärs.

Die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen haben immer wieder Schiffe im Roten Meer und im angrenzenden Golf von Aden angegriffen, die nach ihrer Darstellung in Verbindung zu Israel stehen. Die Huthi haben sich solidarisch mit der Hamas im Gazastreifen erklärt und gehören wie diese sowie die Hisbollah-Miliz im Libanon der vom Iran geführten sogenannten Achse des Widerstandes an.

Auch US-Regierung kündigt neue Sanktionen gegen den Iran an

2.34 Uhr: Nach dem iranischen Angriff auf Israel werden die USA neue Sanktionen gegen den Iran verhängen. Das teilte der Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden , Jake Sullivan, am Dienstagabend (Ortszeit) in Washington mit. Die Sanktionen richten sich demnach gegen das Raketen- und Drohnenprogramm der Islamischen Republik, gegen Unterstützer der iranischen Revolutionsgarden sowie gegen das iranische Verteidigungsministerium.

Die Schritte würden mit Alliierten und Verbündeten inklusive der G7-Staaten koordiniert wie auch mit den Spitzen von Demokraten und Republikanern im US-Kongress, hieß es in der Mitteilung. Weiterhin arbeiteten das Pentagon sowie das US-Regionalkommando Centcom daran, die Verteidigungsfähigkeiten in der Region zu stärken.

Der Iran hatte Israel in der Nacht zum Sonntag mit Hunderten von Drohnen, Raketen und Marschflugkörpern angegriffen, die aber fast vollständig abgefangen wurden - auch dank Unterstützung des US-Militärs. Der Angriff war eine Reaktion auf einen mutmaßlich von Israel geführten Luftangriff auf das iranische Botschaftsgelände in Damaskus , bei dem Anfang des Monats zwei Generäle der einflussreichen Revolutionsgarden getötet wurden.

Britischer Premier fordert Netanjahu zu Besonnenheit auf

0.10 Uhr: Nach dem ersten direkten Angriff des Iran auf Israel hat der britische Premierminister Rishi Sunak an seinen israelischen Amtskollegen Benjamin Netanjahu appelliert, "einen kühlen Kopf zu bewahren". Eine Eskalation sei in niemandes Interesse und würde die Unsicherheit im Nahen Osten nur vergrößern, sagte Sunak in einem Telefonat mit Netanjahu am Dienstag nach Angaben von Sunaks Büros. Dies sei ein Moment, in dem "Besonnenheit herrschen sollte", betonte Sunak demnach.