Putin telefoniert mitten in der Krise in Nahost mit Irans Staatschef. Easyjet fliegt vorerst nicht nach Israel. Mehr Informationen im Newsblog.

Britischer Premier fordert Netanjahu zu Besonnenheit auf

0.10 Uhr: Nach dem ersten direkten Angriff des Iran auf Israel hat der britische Premierminister Rishi Sunak an seinen israelischen Amtskollegen Benjamin Netanjahu appelliert, "einen kühlen Kopf zu bewahren". Eine Eskalation sei in niemandes Interesse und würde die Unsicherheit im Nahen Osten nur vergrößern, sagte Sunak in einem Telefonat mit Netanjahu am Dienstag nach Angaben von Sunaks Büros. Dies sei ein Moment, in dem "Besonnenheit herrschen sollte", betonte Sunak demnach.