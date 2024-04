Die Lufthansa hat Flüge nach Teheran und Beirut ausgesetzt. Olaf Scholz warnt Israel vor Vergeltung gegen den Iran. Mehr Informationen im Newsblog.

Loading... Embed

USA und Großbritannien verhängen neue Sanktionen gegen den Iran

15.35 Uhr: Die USA und Großbritannien verhängen umfassende Sanktionen gegen das iranische Drohnenprogramm. Wie das Finanzministerium in Washington mitteilt, richten sich die neuen Strafmaßnahmen zudem gegen die Metall- und Automobilindustrie des Landes. Mit den Sanktionen reagieren die Regierungen in Washington und London auf den iranischen Luftangriff gegen Israel am vergangenen Wochenende.

Kommandeur: Iran könnte Nuklear-Doktrin überdenken

15.33 Uhr: Vor dem Hintergrund militärischer Spannungen in Nahost macht ein iranischer Kommandeur Andeutungen, dass das Land einen neuen Kurs beim Atomprogramm einschlagen könnte. Sollte Israel dem Iran mit Angriffen auf iranische Atomanlagen drohen und das Land damit unter Druck setzen wollen, sei eine "Überprüfung der nuklearen Doktrin und Politik der Islamischen Republik" sowie ein Abkommen von alten Grundsätzen "möglich und denkbar", sagt der Kommandeur für nukleare Sicherheit, Ahmad Hagh-Taleb, laut der Nachrichtenagentur Tasnim.

Bisher hatte Irans Staatsführung immer betont, nicht nach Nuklearwaffen zu streben und das heimische Atomprogramm für rein zivile Zwecke zu nutzen. Schon in den vergangenen Monaten hatten frühere iranische Spitzenpolitiker Andeutungen gemacht, dass die Islamische Republik technisch in der Lage sei, Kernwaffen zu bauen. Irans ehemaliger Atomchef Ali Akbar Salehi wurde in zwei Interviews darauf angesprochen, dementierte jedoch militärische Absichten. "Wir streben nicht nach Atomwaffen (...) wenn wir es tun würden, hätten wir es verkündet", fügte er hinzu. Trotzdem hatte auch die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) nach Salehis Worten Sorgen geäußert, dass der Iran über die technischen Möglichkeiten eines Atombombenbaus verfüge.

Lindner: Eskalation in Nahost gefährdet Weltwirtschaft

15.26 Uhr: Bundesfinanzminister Christian Lindner warnt vor den Folgen der Spannungen zwischen Israel und dem Iran. "Eine Eskalation im Nahen Osten hat enormes Gefahrenpotenzial für die weltwirtschaftliche Entwicklung", sagt der FDP-Vorsitzende am Rande der IWF-Frühjahrestagung in Washington. Betroffen wären dann vor allem viele Handelsströme. Ähnlich hatten sich die sieben führenden Industrienationen (G7) bereits am Mittwochabend in einer gemeinsamen Erklärung geäußert.

Die Lage der Weltwirtschaft ist Lindner zufolge gemischt. "Die globale Rezession ist gebannt." Die Perspektiven seien aber nicht rosig. Erfreulich sei der Trend zu geringeren Inflationsraten in Deutschland. Diese seien auch im Vergleich zu den USA gut, wo die Teuerungsraten zuletzt wieder gestiegen sind. Lindner führt dies auch auf die starken Staatsausgaben der US-Regierung zurück.

Konjunkturell könne es in Deutschland zwar bald eine Verbesserung geben. "In struktureller Hinsicht bleiben wir aber weit hinter unseren Möglichkeiten." Die Ampel-Regierung seiner FDP mit SPD und Grünen müsse die Rahmenbedingungen verbessern, so Lindner. "Viele dieser Maßnahmen kosten kein Geld." Das Potenzialwachstum liege derzeit nur bei mageren 0,5 Prozent. Dies müsse in zwei bis drei Jahren verdoppelt werden. Lindner forderte erneut, dass mehr gearbeitet werden müsse in Deutschland. Die Zahl der Arbeitsstunden im Jahr liege weit unter dem OECD-Schnitt der Industriestaaten.

Bericht: Vertagt Israel den Gegenangriff auf den Iran?