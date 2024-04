Es habe schon vor dem Krieg Probleme mit der Müllentsorgung gegeben, sie seien aber seitdem deutlich schlimmer geworden. Durch die Massenvertreibung von Menschen in den südlichen Teil des Gazastreifens habe sich die Müllmenge dort mehr als verdoppelt. Die örtlichen Behörden hätten keine Kapazitäten, um damit umzugehen. In den meisten Lagern für Vertriebene gebe es unkontrollierte Müllhalden.

Erdoğan empfängt Hamas-Chef Hanija

17.35 Uhr: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan empfängt am Samstag den Chef der Terrororganisation Hamas, Ismail Hanija. Das Treffen soll in Istanbul stattfinden. Erdoğan ist seit Beginn des vom Hamas-Angriff auf Israel ausgelösten Krieges einer der schärfsten Kritiker Israels. Die Hamas betrachtet der türkische Präsident als "Widerstandsgruppe". Erdogan hatte Hanija zuletzt im Juli 2023 in Ankara empfangen. An dem Treffen nahm damals auch Palästinenser-Präsident Mahmud Abbas teil.

USA sanktionieren rechten Aktivisten und Vertrauten von Itamar Ben-Gwir

16.29 Uhr: Von der dritten Sanktionsrunde der USA gegen israelische Siedler, ist auch der rechte Aktivist Benzi Gopstein betroffen. Er ist ein Vertrauter des Sicherheitsministers Itamar Ben-Gwir. Gopstein gründete die Gruppe Lehava, "deren Mitglieder sich an destabilisierender Gewalt im Westjordanland beteiligt haben", erklärt das US-Außenministerium. Unter seiner Leitung seien Gewalttaten und Gewaltandrohungen gegen Palästinenser verübt worden.

Scholz: Deeskalation bleibt Gebot der nächsten Zeit in Nahost

13.14 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz hat nach dem mutmaßlich israelischen Angriff auf den Iran alle Beteiligten zur Zurückhaltung aufgefordert. "Die Deeskalation bleibt das Gebot der nächsten Zeit", sagte der SPD-Politiker auf der Nordsee-Insel Norderney am Rande einer SPD-Konferenz. "Darüber werden wir auch mit all unseren Freunden und Verbündeten reden und gemeinsam mit ihnen in diese Richtung wirken."

Nach US-Medienberichten griff Israel in der Nacht zum Freitag mit einer oder mehreren Raketen ein Ziel im Iran an. Berichte über Schäden gab es zunächst nicht. Der Iran hatte Israel am vergangenen Wochenende mit Hunderten Drohnen und Raketen attackiert – als Vergeltung für einen mutmaßlich israelischen Angriff auf das iranische Botschaftsgelände im syrischen Damaskus.

Lufthansa stellt Flüge nach Israel vorübergehend ein

13 Uhr: Die Lufthansa sowie ihre Töchter Swiss und AUA haben alle Flüge nach Israel aufgrund der aktuellen Lage im Nahen Osten eingestellt. Mehr dazu lesen Sie hier.