Neue Details zu Kämpfen bei Geiselbefreiung im Gazastreifen

14:36 Uhr: Nach der Befreiung von vier israelischen Geiseln im Gazastreifen werden immer neue Einzelheiten des dramatischen Einsatzes bekannt. Israelische Spezialeinheiten drangen am Samstag in das Flüchtlingsviertel Nuseirat im Zentrum des Küstenstreifens ein.

Dort wurden nach Medienberichten vom Sonntag drei männliche Geiseln im Alter von 22 bis 41 Jahren in einem Haus festgehalten, in rund 200 Meter Entfernung in einem anderen Haus eine 26-Jährige. Um die Bewacher der Geiseln zu überraschen, drangen die Truppen um 11.00 Uhr Ortszeit zeitgleich in die beiden Gebäude ein.

Weiteres Schiff angegriffen

4.55 Uhr: Die britische Organisation für maritimen Handel, UKMTO (United Kingdom Maritime Trade Operations), meldet eine weitere Beschädigung eines Schiffs. Sie habe einen Bericht eines Schiffskapitäns über einen Vorfall 70 Seemeilen südwestlich der jemenitischen Stadt Aden erhalten. "Der Kapitän berichtet, dass das Schiff von einem unbekannten Projektil im hinteren Bereich getroffen wurde, was zu einem Brand führte. Die Schadensbegrenzung ist im Gange", so die UKMTO in einer Mitteilung. Sie fügt hinzu, dass es keine Verletzten gegeben habe und das Schiff seinen nächsten Anlaufhafen ansteuere.

Frachter vor Jemen von Rakete getroffen

1.30 Uhr: Vor der Küste des Jemen ist laut dem britischen Unternehmen für Sicherheit auf See, Ambrey, ein Frachter von einer Rakete getroffen worden und hat Feuer gefangen. "Das Schiff war mit einer Geschwindigkeit von 8,2 Knoten auf dem Golf von Aden in südwestlicher Richtung unterwegs, als der vordere Bereich von einer Rakete getroffen wurde. Ein Feuer brach aus, wurde aber neutralisiert", so Ambrey in einer Mitteilung. "Eine zweite Rakete wurde gesichtet, traf das Schiff aber nicht. Personen an Bord kleiner Boote in der Nähe eröffneten während des Vorfalls das Feuer auf das Schiff." Das Schiff habe seinen Kurs mit erhöhter Geschwindigkeit in Richtung eines Hafens geändert, es seien laut Ambrey keine Verletzungen gemeldet worden.