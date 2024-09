Die bevorstehenden Landtagswahlen in Ostdeutschland werden auch in Europa, den USA, Russland und China verfolgt. Die Umfrageergebnisse der populistischen Parteien AfD und BSW sorgen für unterschiedliche Reaktionen. Ein Überblick.

Am Sonntag ist es so weit. Thüringen und Sachsen wählen jeweils neue Landesregierungen und selten war die Aufmerksamkeit auf Landtagswahlen in der gesamten Bundesrepublik so hoch wie in diesem Sommer vor dem wichtigen Stimmungstest in Ostdeutschland. Das politische Berlin ist nervös. Immerhin könnten mit der AfD und dem BSW von Sahra Wagenknecht zwei Parteien der extremen politischen Ränder gute Ergebnisse erzielen. In Thüringen und Sachsen liegt die rechtspopulistische AfD in den Umfragen bei mehr als 30 Prozent, das BSW liegt in Thüringen bei 18 und in Sachsen bei 12 Prozent.

Das macht auch nach den bevorstehenden Landtagswahlen hitzige Debatte wahrscheinlich. Denn momentan ist völlig unklar, welche Koalitionen die Bundesländer künftig regieren könnten. Experten sind sich einig: Diese Wahlen werden auch die Bundespolitik mitbeeinflussen.

Und das wird natürlich auch im Ausland registriert. Während sich Medien in anderen westlichen Staaten eher schockiert darüber zeigen, dass mit der AfD und dem Thüringer Landeschef Björn Höcke eine in Teilen rechtsextreme Partei regieren könnte, hofft man in Russland durch Wagenknecht und die AfD eine Kreml-freundlichere Politik. Eines liegt auf der Hand: Dafür, dass es sich bei den Wahlen in Sachsen und Thüringen lediglich um Abstimmungen auf Landesebene handelt, ist die internationale Aufmerksamkeit groß. Ein Überblick.

Angst vor Russland und Verweise zur NS-Vergangenheit

Besonders im Westen und bei Deutschlands europäischen Nachbarn führen vor allem die starken Umfrageergebnisse der populistischen Parteien für Sorgen.

Die Medien in Polen sorgen sich etwa darum, dass die Bundesregierung und damit auch die deutsche Unterstützung für die Ukraine nach den Landtagswahlen geschwächt sein könnten. Das Nachrichtenportal "Forsal" schreibt: "Die Parteien der Bundesregierung und die CDU stehen vor einer peinlichen Niederlage, die möglicherweise das gesamte politische System in Deutschland erschüttert."

Selbst die Presse, die der national-konservativen Partei PiS nahesteht, und damit zumindest in Vergangenheit auch der AfD, sieht die Entwicklungen in Deutschland kritisch. Das rechte Portal "I" kommentiert: "Wir wissen bereits, dass Populisten gewinnen werden – und damit auch Russland."

Österreich ist aktuell in einer ähnlichen Situation wie Deutschland. Am 29. September wird der Nationalrat neu gewählt und die rechtspopulistische FPÖ hat laut aktuellen Umfragen gute Chancen, die stärkste Kraft zu werden. Der Unterschied: In Österreich scheint klar, dass auch ohne die FPÖ eine Regierung gebildet werden kann. Die Tageszeitung "Der Standard" erinnert mit Blick auf die Landtagswahlen in Thüringen an den Aufstieg des Nazi-Regimes: "Weniger bekannt ist, dass Thüringen beim Aufstieg der NSDAP eine wichtige Rolle spielte – jenes Bundesland, in dem am Sonntag bei der Landtagswahl die AfD allen Voraussagen nach stärkste Kraft wird."

In Italien regiert bereits die neofaschistische Partei Fratelli d'Italia von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni seit 2022 in einer Koalition. Die Tageszeitung "La Repubblica" sieht vor allem die Umfragewerte des BSW kritisch und einen Boom von Wagenknechts "rotbrauner Partei". Laut dem Nachrichtenportal "EUNews" seien die Wahlen "ein weiterer deutlicher Beweis dafür, dass Deutschland trotz der Wiedervereinigung vor 34 Jahren immer noch tief gespalten ist."

Höcke und Wagenknecht im Fokus