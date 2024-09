Nach den Massakern vom 7. Oktober stürzte Benjamin Netanjahu in den Umfragen ab. Jetzt vertrauen ihm wieder mehr Israelis. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Netanjahu profitiert vom harten Kurs gegen die Hisbollah

12.26 Uhr: Nach dem Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober sah es zunächst düster aus für Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. In Umfragen stürzte seine konservative Likudpartei ab, während das Oppositionsbündnis HaMahane um den Armeegeneral Benny Gantz massiven Zulauf erhielt. Doch jetzt haben sich die Verhältnisse in den Umfragen wieder gedreht. Ausgangspunkt für den Stimmungswechsel ist wohl der Anschlag auf Hamas-Chef Ismail Hanija Ende Juli in Teheran, mutmaßlich durch den israelischen Geheimdienst Mossad.

"Netanjahu hat sich eindeutig erholt von seinem Absturz in Folge des Gaza-Kriegs", zitiert die "Financial Times" die israelische Meinungsforscherin Dahlia Scheindlin. Dem Bericht zufolge könnte Netanjahus Likud bei einer Parlamentswahl derzeit 20 bis 25 Prozent der Stimmen holen und läge damit erstmals seit dem 7. Oktober wieder klar vor der Opposition. Nach Ansicht von Dahlia Scheindlin hängt die Trendumkehr in den Umfragen eng mit Israels jüngsten Schlägen gegen die Hisbollah zusammen.

"Viele Israelis fürchten sich zwar vor der möglichen Eskalation des Krieges gegen die Hisbollah, aber der Weltuntergang ist bislang ausgeblieben", so Politikexpertin Scheindlin. "Und so bleiben viele Menschen mit dem Eindruck zurück, dass Netanjahu Israels Stellung wieder gefestigt hat." Der Kampf gegen die Hisbollah im Libanon eint die Israelis laut Scheindlin auch deshalb, weil es dort nicht um die Befreiung von Geiseln geht. Die Hamas hält im Gazastreifen noch immer Dutzende Israelis gefangen. Deren Befreiung hat für viele Menschen in Israel Vorrang vor einem militärischen Sieg über die Hamas.

Libanon: Mehr als 550 Tote durch israelische Angriffe

12.14 Uhr: Im Libanon sind bei israelischen Luftangriffen nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Beirut bisher mehr als 550 Menschen getötet worden. Darunter seien 50 Kinder und vier Sanitäter, sagte der geschäftsführende Gesundheitsminister Firass Abiad vor Journalisten. Mehr als 1.800 weitere Menschen seien verletzt worden, sie würden in mehr als 50 Krankenhäusern behandelt.

Israel setzte seine Luftangriffe am Dienstag im Süden und Osten des Libanon fort. Die staatliche Nachrichtenagentur NNA berichtete unter anderem von Bombardements im Ort Siddikine und nahe der Küstenstadt Tyros im Süden. Die Angriffe schienen am Vormittag aber zunächst weniger heftig zu sein als bei den massiven Bombardements vom Montag mit Hunderten Toten.

UN-Friedensmission im Libanon setzt Patrouillen aus

7.14 Uhr: Die UN-Beobachtermission Unifil setzt ihre Patrouillen im Grenzgebiet zwischen Israel und dem Libanon wegen der erhöhten Gefahr für ihr Personal vorübergehend aus. Das Risiko aufgrund des gegenseitigen Beschusses zwischen Israels Armee und der libanesischen Hisbollah-Miliz mache es zurzeit nötig, dass die Blauhelmsoldaten in ihren Stützpunkten bleiben, sagte ein UN-Sprecher.

Die UN-Mission überwacht seit 1978 das Grenzgebiet zwischen Israel und dem Libanon. Die Mission, eine der ältesten aktiven im Rahmen der UN, umfasst etwa 10.000 Soldaten und 800 Zivilisten. Seit Beginn der Mission vor bald 50 Jahren kamen mehr als 300 Einsatzkräfte der Friedenstruppen ums Leben.

China verurteilt Israels "wahllose Angriffe auf Zivilisten"

6.42 Uhr: China hat dem Libanon im Nahost-Konflikt seinen Rückhalt zugesichert und Israel scharf für seine Angriffe auf die Hisbollah kritisiert. Die Volksrepublik unterstütze den Libanon entschlossen beim Schutz seiner Souveränität, Sicherheit und nationalen Würde, sagte Außenminister Wang Yi laut seines Ministeriums in New York.