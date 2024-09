Rund 100.000 Menschen aus dem Libanon nach Syrien geflohen

9.56 Uhr: Vor dem Hintergrund anhaltender israelischer Luftangriffe sind nach UN-Angaben bereits rund 100.000 Menschen aus dem Libanon nach Syrien geflohen. Dabei handele es sich um Libanesen und Syrer, erklärte der UN-Flüchtlingskommissar Filippo Grandi auf X. Der Flüchtlingsstrom dauere weiter an.

Hamas-Anführer bei Luftangriffen im Libanon getötet

Biden will mit Netanjahu reden

4.30 Uhr: Angesichts der Eskalation des Konflikts im Nahen Osten will US-Präsident Joe Biden mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu sprechen. Das sagte er Reportern kurz auf einem Luftwaffenstützpunkt im US-Bundesstaat Delaware vor dem Start der Regierungsmaschine Air Force One. Auf die Frage, ob ein umfassender Krieg in der Region vermieden werden könne, antwortete er: "Das muss er. Er muss wirklich verhindert werden." Wann das Treffen mit Netanjahu stattfinden soll, wurde zunächst nicht bekannt.