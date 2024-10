Katar sichert Libanon "volle Unterstützung" zu

Biden: Sprechen über Angriffe auf iranische Ölanlagen

Doch auch über den Zeitpunkt einer israelischen Antwort auf den iranischen Raketenbeschuss am Dienstag äußerte sich der US-Präsident. "Es wird heute (Donnerstag) nichts passieren", sagte Biden vor Journalisten in Washington. Die USA berieten Israel in dieser Frage. Am Mittwoch hatte der US-Präsident gesagt, seine Regierung bespreche "mit den Israelis, was sie tun werden".