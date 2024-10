Das islamistische Regime in Teheran strebt schon seit Jahrzehnten nach der Atombombe. Das Land soll inzwischen ausreichend Uran angereichert haben, um innerhalb weniger Monate eine Atombombe zu produzieren. Das will Israel auf jeden Fall verhindern, das Mullah-Regime hat die Vernichtung Israels zum Staatsziel erklärt. Israels militärische Fähigkeiten dürften aber nicht ausreichen, um das Atomprogramm des Iran ohne massive Unterstützung der US-Armee zu zerstören oder entscheidend zu schwächen.

Irans Außenminister in Syrien eingetroffen

7.35 Uhr: Der iranische Außenminister Abbas Arakchi ist in der syrischen Hauptstadt Damaskus eingetroffen. Arakchi wolle dort unter anderem Gespräche über die Situation in der Region führen, teilt ein Sprecher des iranischen Außenministeriums mit. Tags zuvor war der Minister zu Gesprächen in Beirut.

Weiterer Hamas-Führer getötet

5.20 Uhr: Die Hamas hat den Tod eines ihrer Kommandeure im Libanon bestätigt. Said Atallah Ali sei bei einem israelischen Angriff auf das Flüchtlingslager Bedawi etwa fünf Kilometer nördlich von der Hafenstadt Tripoli getötet worden, teilte die Terrororganisation mit. Die libanesische Nachrichtenagentur NNA berichtete, dass bei dem Angriff auch Alis Frau und seine beiden Kinder getötet worden seien. Libanesische Sicherheitskreise hatten zuvor bestätigt, dass bei dem Angriff eine Wohnung von einer Drohne getroffen wurde.

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Die Hamas bestätigte zudem den Tod ihres Kommandeurs Sahi Jasser Oufi in Tulkarm im Westjordanland. Er und sieben weitere Kämpfer seien bei einem israelischen Angriff am Donnerstag umgekommen, erklärten die Al-Kassam-Brigaden der Hamas. Das israelische Militär hatte am Freitag erklärt, es habe Oufi getötet.

Sirenenalarm im Süden Israels – Hisbollah warnt vor Angriff

2.30 Uhr: Das israelische Militär meldet am frühen Samstagmorgen, dass im Süden Israels in Ein HaShlosha und Kissuf Sirenen ertönen. Der Hisbollah zufolge will die israelische Armee in den südlibanesischen Ort Odaisseh eindringen. Dabei werde es vermutlich zu Zusammenstößen kommen, hieß es weiter. Das israelische Militär erklärte später, dass die Sirenen im Süden Israels sich als Fehlalarm herausgestellt haben.

Trump rät Israel zu Angriff auf Irans Nuklearanlagen

1.50 Uhr: Der republikanische US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat sich für einen israelischen Angriff auf iranische Atomanlagen ausgesprochen. Als US-Präsident Joe Biden nach der Möglichkeit eines israelischen Angriffs auf die nuklearen Einrichtungen im Iran gefragt worden sei, "hätte die Antwort lauten müssen: Zuerst das Nukleare treffen, und sich später um den Rest kümmern", sagte Trump bei einer Wahlkampfkundgebung im US-Bundesstaat North Carolina. Der ehemalige Präsident hatte auf der Wahlkampfveranstaltung betont, Atomwaffen seien das größte Risiko überhaupt. Man müsse gefasst sein. "Wir müssen vollkommen vorbereitet sein."